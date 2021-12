Il Vico batte il Salernum Baronissi per 1-0. I costieri chiudono in bellezza, con una bella vittoria contro il Salernum Baronissi, il girone di andata di questo campionato. Tartaglione su punizione regala i tre punti, fondamentali in chiave salvezza, alla squadra di mister Ferrara, dopo il pareggio amaro contro la Virtus Cilento ed in vista della prossima gara difficile contro la capolista Agropoli. Attualmente gli azzurro-oro sono al quinto posto in classifica con 23 punti.

A.S.D. Vico Equense 1958 1 – 0 Salernum Baronissi

32′ Tartaglione