Il Vico affronta la Virtus Cilento: i bianco-granata hanno la peggior difesa del campionato

Sabato prossimo alle 14.30 nuovo appuntamento per il Vico Equense, valevole per la dodicesima giornata di campionato di eccellenza. Dopo la brutta sconfitta nel derby con il Sant’Agnello, i ragazzi di mister Ferrara sono chiamati a dare il massimo, per poter ambire ai play off. In trasferta a Casal Velino, gli azzurro-ore affronteranno la Virtus Cilento che, finora, ha ottenuto 11 sconfitte in 11 gare!