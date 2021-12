IL SORRENTO SI REGALA IL RITORNO DI SPIDER RIPA

Sotto l’albero di Natale il Sorrento ha messo i tre punti in casa del Lavello ma il club rossonero ha deciso di fare un altro regalo ai suoi tifosi: la società è felice – infatti – di comunicare l’ingaggio di Francesco Ripa, per tutti (non solo in Penisola) Spider.

L’attaccante “mascherato” torna a vestire la maglia rossonera con la quale ha collezionato 116 presenze (70 tra C1 e C2, 46 in D) mettendo a segno 52 reti (33 tra C1 e C2, 19 in D). Dal 2005 al 2009, Ripa ha scritto pagine indelebili della storia del Sorrento e torna allo stadio Italia con un carico di gol in valigia (121 in 309 partite tra i professionisti, 37 in 106 apparizioni in D – di cui gli ultimi 7 gol quest’anno al Castelnuovo Vomano nel girone F). Ripa, che appunto è reduce da un ottimo girone di andata nella compagine abruzzese, sarà a disposizione sin dal match del 9 gennaio contro il Cerignola.