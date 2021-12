Il Sorrento Juniores vince col Lavello e blinda il primo posto in classifica. Chiude dunque in bellezza il suo 2021 la Juniores di Giulio Russo. Una partita non facile dal punto di vista psicologico, visto che gli avversari in 10 gare ne hanno vinta solo 1 e potevano essere presi sotto gamba dai rossoneri. Invece no. Una gara che ha visto il vantaggio costiero nel primo tempo con Vitiello ed il raddoppio con Molinini. Poi la reazione dei padroni di casa con Mattia Bisceglia e Ferro che sigla la terza rete del team sorrentino. Sul finale il Lavello accorcia le distanze con Kurti ma cambia la forma e non la sostanza del risultato: Lavello – Sorrento 2-3!