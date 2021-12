Il Sorrento Futsal saluta il 2021 e sogna soddisfazioni per il prossimo anno

Il 2021 sta per terminare ed è tempo di bilanci e di progetti per il nuovo anno. Il Sorrento Futsal ha voluto sintetizzare, scegliendo 3 parole, quello che è stato il percorso finora e ciò che vorrebbe accadesse nel prossimo futuro:

ATTESA

Perché la pandemia ci ha tenuti lontani dai campi per più di sei mesi. Un tempo trascorso ad allenarci ciascuno nella propria casa con la speranza di poter tornare a fare il prima possibile ciò che più ci appassiona.

CAMBIAMENTO

Questa stagione abbiamo voluto spingerci oltre, partecipando alla Serie C1, il massimo campionato regionale. Ci siamo affidati ad una guida di esperienza e soprattutto di grande umanità come Mister Gaetano Breglia. E abbiamo anche creato da zero una nuova formazione Under 19 di ragazzi motivati ed appassionati, per continuare a puntare sulla crescita della nostra linea verde.

SOGNI

Sono quelli che ci spingono ad affrontare sacrifici e le tante difficoltà che si presentano ogni giorno. Il nostro 2021 si è concluso con tante cose belle. Dagli ultimi risultati positivi della prima squadra per affrontare con più consapevolezza il girone di ritorno ed un’agguerritissima lotta salvezza, alle belle prestazioni dei più piccoli avanti in Coppa Campania. Per l’anno che verrà, il desiderio è quello di raccogliere altrettante soddisfazioni, lottando tutti insieme nella stessa direzione”.