Il Sorrento Futsal beffa il San Marzano e pareggia a 5 secondi dalle fine

Gara al cardiopalma per il Sorrento Futsal che, in casa del San Marzano, acciuffa il pareggio di 3-3 a 5 minuti dal termine del match. Le parole di mister Breglia: “È stata una partita bella ed intensa e su questo campo doveva essere per forza così – esordisce l’allenatore -. È stato un 1 contro 1 costante. I nostri avversari giocano sempre su questo campo, mentre per noi è stata la prima volta ed abbiamo avuto qualche difficoltà all’inizio per le dimensioni, i tempi di gioco e di pressione. Abbiamo giocato bene anche nel primo tempo, ma nel secondo i ragazzi sono stati encomiabilia erano aggressivi su tutti i palloni”. Una partita che ha visto l’espulsione del portiere: “Ho dovuto gestire le ammonizioni, – confessa il mister – per evitare una seconda espulsione, tra l’altro la prima andrebbe rivista perché secondo me non c’era. Io comunque sono soddisfatto, mi congratulo con i ragazzi, insieme ci divertiamo anche se ci siamo promessi di giocarci ogni gara fino alla morte! Sorrento è una scelta che rifarei altre 1000 volte, mi trovo bene anche con il presidente Gargiulo, Antonio Ferraiuolo e gli altri e fin quando mi vorranno, sarò ben lieto di esserci “.