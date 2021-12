Il Sorrento Calcio si congratula col vincitore della Ultramarathon Sorrento-Positano

Si è tenuto questa mattina il consueto appuntamento con la Ultramarathon Sorrento-Positano, che vede ogni anno a dicembre podisti provenienti da tutto il mondo, recarsi in uno dei posti più belli del pianeta, per correre i 54 km e, nel contempo, ammirare uno straordinario panorama. A vincere la gara stamane è stato un atleta di origini sorrentine e, a tal proposito, la società calcistica costiera ha tenuto a congratularsi: “Il Sorrento Calcio 1945 si congratula con Luca Gargiulo, di origini sorrentine, che oggi ha vinto la Sorrento-Positano Ultramarathon. ‘Vivo a Roma, ma conosco ogni centimetro di questi posti – ha detto dopo essersi aggiudicato la gara lunga ben 54 km -, i miei nonni sono di Sorrento, per questo ho voluto correre qui oggi’. Complimenti Luca!”.