Il sorrentino Giuseppe Amitrano ha acceso l’Albero di Natale di Piazza Duomo a Milano insieme al sindaco Giuseppe Sala

Da Sorrento a Milano parliamo di eventi natalizi . Il sorrentino Giuseppe Amitrano, Amministratore Delegato della società, ha acceso l’Albero di Natale di Piazza Duomo a Milano insieme al sindaco Giuseppe Sala e all’Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili Martina Riva (foto in allegato). GVA Redilco & Sigest ha infatti donato l’Albero di Natale “Imagine” alla città di Milano:

“Piazza Duomo rappresenta la solennità e la vitalità di Milano, in Italia e anche all’estero. In questo spazio siamo onorati di aver contribuito ad innalzare un Albero che è simbolo del Natale e nel suo nome “Imagine” vuole rappresentare un invito a guardare al futuro con serenità, consapevoli della forza dell’immaginazione e del cambiamento. Una spinta alla continua evoluzione che Milano ha nel suo DNA, così come il nostro Gruppo che ha scelto il messaggio “It’s time to imagine your future space” per il suo nuovo corso”, ha dichiarato Giuseppe Amitrano durante la cerimonia di accensione.