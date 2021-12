Nella tredicesima giornata di campionato, dopo 2 pareggi ed una sconfitta, al Cerulli di Massa Lubrense il San Vito Positano torna alla vittoria! I giallorossi affrontano con coraggio il Micri, una delle squadre più ostiche e pericolose, composta da giocatori giovassimi per lo più del 2003-2004. Pronti via il San Vito parte in attacco, ma al 10° Martino viene atterrato ed è calcio di rigore per gli ospiti. Sul dischetto va lo stesso Martino che non sbaglia ed è 1-0 per il Micri. I padroni di casa non si stanno e dopo solo 5 minuti, grazie ad un cross si Martone, Fortunato insacca nelle rete. Nella ripresa il match prosegue con il San Vito che se la gioca ed il Micri che risponde colpo su colpo agli attacchi avversari. All’80° poi il nuovo acquisto Scala, giocatore con il vizietto del gol, arrivato qualche giorno fa alla corte di mister Gargiulo, s’inventa la rete decisiva che porta il San Vito in vantaggio e decreta il risultato finale: 2-1. Tre punti importantissimi per i costieri che consolidano il secondo posto in classifica! Da rimarcare che la squadra giallorossa lamenta la mancata assegnazione di 2 calci di rigori evidenti. Ora, dopo il consueto giorno di riposo, ci sarà la preparazione per la prossima gara, la prima di ritorno contro il Santa Maria la Carità!