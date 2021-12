Il salernitano Antonio Landi eletto Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci

Nel corso del Congresso Nazionale dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci tenutosi a Prato il 2 e 3 dicembre 2021, sono state rinnovate le cariche direttive nazionali con elezione a Presidente del salernitano Prof. Antonio Landi, attualmente Presidente della Federazione provinciale di Salerno. Con l’elezione a Presidente del Prof. Landi, l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci viene presa in mano da un non combattente essendo rimasti in pochi gli ex combattenti oggi quasi tutti centenari. All’ultimo Presidente Gheller (99 anni) è stato conferito il titolo di Presidente Emerito del Consiglio Nazionale.

In Campania, inoltre, sono stati eletti l’Avv. Stefano Sellitti, Vice Presidente della Federazione Provinciale di Salerno, il Prof. Goffredo Covino, il Per. Agr. Ugo Romano, Michele Gargiulo, Lucio

Di Filippo, Raffaele Masiello, Salvatore Marigliano, e Salvatore Giordano, Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Salerno, Diana Marcellino di Caserta, tutti alla prima esperienza, però animati da un grande spirito e di un grande impegno verso il prossimo.