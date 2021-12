Il Presidente della Campania Vincenzo De Luca mette in guardia sulla pericolosità della variante Omicron

Il presidente della Campania Vincenzo De Luca, in un suo intervento nel corso della riunione del Consiglio regionale sulla manovra di bilancio, lancia l’allarme sulla pericolosità della variante Omicron alla luce anche dell’incremento del numero dei positivi sia a livello regionale che nazionale. E De Luca si rivolge a tutti i cittadini: «Vi invito a stare attenti perché la variante Omicron sta esplodendo. Rispetto ai dati che abbiamo della sanità campana, noi dovremmo stare già in zona arancione, non in zona gialla». E De Luca tocca anche il tasto dolente della disponibilità dei posti nelle strutture ospedaliere: «Il dato che è arrivato ieri era di un livello di occupazione del 12,5% dei posti di area medica per i ricoveri Covid ordinari e del 6% di occupazione per i posti di terapia intensiva. Le soglie sono rispettivamente del 15% in area medica e del 10% nelle terapie intensiva».