Il Pomigliano Femminile si aggiudica il derby con il Napoli

Nell’anticipo dell’undicesima giornata di campionato di Serie A Femminile, l’ultima del girone di andata, il Pomigliano ospita al Gobbati, per la prima volta in casa, il Napoli. Le padrone di casa si portano subito in vantaggio con Salvadori Rinaldi ma, al ’34, restano in 10 per l’espulsione di Maraca. Il Napoli fa fatica ad imporsi nonostante la superiorità numerica, ma riesce comunque a trovare il gol del pareggio al ’67 con Goldoni. La partita è equilibrata fino a quando all’83° Ippolito, entrata nella ripresa, sigla la rete del 2-1 e affonda definitivamente le azzurre, la cui permanenza in A, a questo punto, è decisamente compromessa.