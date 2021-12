Il Natale in un mondo sempre più post-cristiano, la messa di Natale a Maiori in Costiera amalfitana un esempio di quello che sta succedendo in questo periodo

Ieri sera sono stato alla Messa di Natale, anticipata per motivi politici alle ore 21, nella Chiesa di S. Francesco a Maiori

I banchi erano quasi tutti vuoti ed eravamo si e no una trentina, con un’età media intorno ai sessant’anni, forse anche di più.

Il Padre francescano durante l’omelia, nel constatare questa mesta scena, ha pure ricordato che nelle sua infanzia, “le nostre mamme e le nostre nonne si portavano la sedia da casa, tanto erano affollate le Chiese”.

In una drammatica lettera ai Vescovi cattolici del marzo 2009, il Papa Benedetto XVI, dopo aver ricordato che “ … nel nostro tempo … in vaste zone della terra la fede è nel pericolo di spegnersi come una fiamma che non trova più alimento”, scriveva: “Il vero problema in questo nostro momento della storia è che Dio sparisce dall’orizzonte degli uomini e che con lo spegnersi della luce proveniente da Dio l’umanità viene colta dalla mancanza di orientamento, i cui effetti distruttivi ci si manifestano sempre di più”.

Ma quali sono dalle nostre parti gli “effetti distruttivi”?

Nei tempi in cui le nostre mamme la notte di Natale “si portavano la sedia da casa”, ovvero negli anni sessanta, a Maiori nascevano circa 150 bambini all’anno.

Nel 2018 ne sono nati appena 19.

Eppure, se si passeggia anche in questi giorni sul lungomare, si osserva che le carrozzine dei neonati sono state sostituite dai tantissimi guinzagli per i cani che vengono portati a passeggio da giovani e meno giovani.

Perciò, non ha per nulla torto il mio amico Filippo Civale quando, nel suo struggente libro autobiografico, scrive: “Come si fa a dire che non nascono più bambini per difficoltà economiche? Mi sembra evidente che le condizioni odierne non siano neanche lontanamente paragonabili a quelle della mia infanzia”.

D’altronde, perché, da 10 anni a questa parte, anche nei nostri paesi aumenta sempre di più la moda della scelta della cremazione al momento della morte?

Buon Natale.