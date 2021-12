Il Natale a Positano torna domani con la Cantata dei Pastori nella Chiesa Nuova

Il calendario ricco di eventi per il Natale a Positano si va a delineare anche domani, martedì 7 dicembre alle ore 19:00. Lo spettacolo di domani interesserà Peppe Barra, Angela Luglio ed Enrico Vicinanza nella Chiesa Madre, con l’orchestra Paolo Del Vecchio, Luca Urciuolo, Sasà Pelosi, Ivan Lacagnina, Francesco Di Cristofaro. “Natalizia” è lo spettacolo in cui si immedesimerà Peppe Barra. Un grande artista dalle mille voci capace di coinvolgere un pubblico di tutte le età. Con lui, musica, canto e parole si fondono in un tutt’uno dando vita ad uno spettacolo della vera tradizione. L’attore e cantante nasce a Roma nel 1944. La sua carriera esplode negli anni Settanta, tra gli ultimi spettacoli “Vurria addeventare” nel 2015 e “Sogno di una notte incantata nel 2016. Ha registrato nove album da solista, nove con la Nuova Compagnia di Canto Popolare e due con la madre Concetta.