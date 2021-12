occhiello: Musica barocca e ricerca di spartiti d’autore inediti

Titolo: Il napoletano Muzii e la sua orchestra nel cd “Kozeluch” della Sony

somario: Successo in Germania, Giappone e Olanda.

NAPOLI, 7 DIC – (giulia nardone) E’ dedicato alle composizioni dei cugini boemi Kozeluch il primo cd del napoletano Leonardo Muzii in qualità di direttore della sua orchestra Camerata Rosseau, un cd prodotto dalla Sony e distribuito a livello internazionale dalla importante major discografica (indicizzato su Spotify, il cd si avvale del servizio musicale svedese che offre lo streaming on demand di brani musicali). Come solista e musicista da camera, Muzii ha al suo attivo diverse incisioni cd e radiofoniche.

La “Camerata Rousseau” è un ensemble specializzato nell’esecuzione di musica del Settecento e Ottocento con rari strumenti d’epoca (non limitandosi agli autori più noti, ma approfondendone anche altri che non meritavano di essere dimenticati). Il cd “Kozeluch” fa rivivere le atmosfere che si respiravano nelle corti di Praga e di Vienna.

Nato a Napoli 56 anni fa, Leonardo Muzii vive ormai da più di 30 anni all’estero e – dopo aver girato mezzo mondo entrando in contatto con le più grandi personalità della musica – si è stabilito da alcuni anni a Basilea, in Svizzera, come direttore d’orchestra. E’ ritenuto tra gli artisti più interessanti e originali del panorama musicale contemporaneo: autentico talento e tempra di “ricercatore”, di sperimentatore, tra l’approfondimento della memoria – a caccia di spartiti inediti tra archivi di biblioteche e conventi – e l’interesse per il nuovo, per la contemporaneità.

Di tanto in tanto un viaggio in Italia, invitato a parlare agli studenti delle università di Milano e di Verona. Ha curato per Ut Orpheus(Bologna) la prima edizione a stampa della Cantata per la traslazione del sangue del glorioso martire San Gennaro di Giovanni Paisiello. Una delle sue ultime esibizioni a Napoli, prima dell’avvio delle restrizioni causa Covid, a dicembre del 2019 nella basilica di San Paolo Maggiore dove diresse un concerto dell’esordiente sezione orchestra barocca dell’Associazione Alessandro Scarlatti (progetto Scarlatti Lab Barocco fortemente voluto da Tommaso Rossi).

Le sue recenti frequentazioni con Luca Bianchini ed Anna Trombetta, esperti della musica di Mozart, lo hanno portato a fare nuovi progetti per capire quali sono gli autori che hanno contaminato con la loro grande influenza la musica di Mozart. Bianchini e Trombetta hanno recentemente scoperto musiche inedite di Mozart.

Grandi progetti per il futuro non se ne possono ancora fare, a causa della pandemia… Ma questo cd “Kozeluch” ha aperto nuove vie a Muzii con ulteriori contatti internazionali. Una incisione di riferimento (col contributo di due bravissimi solisti, Sergio Azzolini e Giovanni de Angeli) per chiunque voglia in futuro confrontarsi con i due autori boemi che meritano di essere riportati in auge. Ma ora non ci resta che ascoltarla, la musica si vive, non si può dir altro.

BIOGRAFIA DI LEONARDO MUZII

Leonardo Muzii nasce nel 1965 a Napoli in Italia e attualmente vive a Basilea in Svizzera, con la moglie Stefka e i due figli Nicolò, 20 anni, pianista jazz, e il piccolo di dodici anni.

Nella città natale ha ricevuto la sua prima educazione musicale al violoncello, pianoforte e flauto dolce da Teresa De Rogatis. Dopo il liceo, ha studiato flauto dolce al Conservatorio di Rotterdam (NL) ottenendo il diploma di solista e ha ricevuto diversi premi in concorsi internazionali tra cui la Yamaha foundation of Europe/Utrecht, van Wassenaer Prize/Amsterdam, Bourse aux jeunes interprètes/Losanna. Una borsa di studio olandese gli ha permesso di approfondire la conoscenza della pratica della musica barocca presso la Schola Cantorum Basiliensis. Inoltre, Leonardo Muzii si è esibito come solista e musicista da camera in numerosi festival musicali internazionali in tutta Europa tra cui Utrecht, Londra, Urbino, Innsbruck, Brezice e, ripetutamente, in Giappone. Ha inoltre insegnato alla Staatliche Hochschule für Musik, Karlsruhe (D) e nei conservatori di Berna e Biel (CH). E per chi volesse saperne di più, basta cercare tramite Google.