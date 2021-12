Il Futsal non è come il calcio. A tratti, infatti, ha delle regole più rigide, come nel caso dei falli: “Strattonare la maglia o fare un’entrata irruenta, nel Futsal bisogna pensarci bene prima di commettere qualsiasi condotta imprudente o spericolata. Il numero dei falli commessi, infatti, può rivelarsi un’arma a doppio taglio nell’economia della gara e pregiudicare, quindi, l’intera prestazione. Ciascuna squadra ha a disposizione cinque falli per tempo e, ad ogni fallo successivo, scatta il diritto per l’avversario a calciare un tiro libero. Palla sul secondo dischetto a dieci metri dalla porta ed è così che scatta il duello tra tiratore e portiere!”.