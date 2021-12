La società Futsal Coast comunica che Francesco Ferraioli e Nicola Nardotti non vestiranno più la nostra maglia. Di comune accordo con i calciatori si è arrivati ad una separazione consensuale. Tutta la società ringrazia i calciatori per il contributo dato, Ferraioli in questi tre anni e Nardotti in questi mesi. Auguriamo un grosso in bocca al lupo per il prosieguo delle loro carriere ad entrambi.