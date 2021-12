Il Futsal Coast riabbraccia Gianmarco Tasca

Con 5 vittorie 2 pareggi e 4 sconfitte il Futsal Coast sta disputando un buon campionato. Al 6 posto in classifica con 17 punti la società sembra non volersi fermare e si sta ancora attivando sul mercato. Proprio dal mercato è appena giunto un gradito ritorno, come si legge in una nota: “Il Futsal Coast comunica di aver trovato l’accordo per l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di Gianmarco Tasca. Classe ‘99, senza dubbio uno dei migliori talenti della Costiera Amalfitana torna a vestire la maglia del Futsal Coast. Con noi ha vinto il campionato di C2 ed è stato assoluto protagonista delle Final Four di Coppa Campania ad Ischia nella stagione 19/20. Vanta tanta esperienza nel mondo del calcio a 11 dove ha vinto un Campionato di Promozione con il Costa D’Amalfi. Il bentornato del presidente De Luise: “Sono contento di riabbracciare Tasca, grande talento che ha già dimostrato quanto vale, purtroppo non sempre a causa di motivi lavorativi, un altro giovane della nostra Costiera che ritorna a vestire la maglia del Futsal Coast”.