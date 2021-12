Il Futsal Coast ha trovato l’accordo con Alessandro Cirillo

Il Futsal Coast comunica di aver trovato l’accordo per l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di Alessandro Cirillo. Il classe ‘97, originario di Torre Annunziata, arriva al Futsal Coast dopo aver iniziato questo campionato di C1 con la maglia dello Scafati S.Maria dove ha ben figurato. Giovane ma con tanta esperienza in C1 dove ha vestito le maglie di Vit Five e Oplontina oltre a quella dello Scafati. Arriva a rinforzare il roster di Del Gaizo nel quale cercherà di farsi valere e ritagliarsi il suo spazio. Sarà già a disposizione per il match contro il Guadagno Pack. Il benvenuto del presidente De Luise: “Sono contento di aver tesserato Cirillo, che ha dimostrato allo Scafati di essere un buon talento. Lo inseriamo in un gruppo esperto dove cercherà di dimostrare il suo valore”. Ringraziamo lo Scafati S.Maria per la buona riuscita dell’operazione e auguriamo un in bocca al lupo per il prosieguo del campionato.