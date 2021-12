Il Futsal Coast batte il Cus Avellino 6-2 e chiude il suo girone di andata con una vittoria proprio contro la stessa squadra che ritroverà per il preliminare di Coppa, ma questa volta da disputare a Tramonti. I marcatori della gara sono stati Ferraro, con una doppietta, Amatruda, Proto, Amendola e Gambardella. I ragazzi di mister del Gaizo sono quinti in classifica, a 23 punti in 13 partite giocate, nonostante le serie difficoltà avute ad inizio campionato.