Il Doodle di Google di oggi dedicato alla Notte di Capodanno 2021. “Capodanno” è il nome che corrisponde al primo giorno dell’anno (da capo d’anno), ma spesso viene usato per definire la sera precedente, quella delle feste e dei veglioni e che è, in realtà, la notte di San Silvestro, dal nome del santo celebrato nel calendario.

Non ci sono particolari legami tra la vigilia del nuovo anno e San Silvestro, che semplicemente morì in quel giorno nel 335.

Il Capodanno, in realtà, non è sempre stato festeggiato il 1º gennaio, e la festa per molto tempo, specialmente nel Medioevo, fu fissata in diverse date a seconda della città.

Non bastò nemmeno l’introduzione del calendario gregoriano nel 1582 a risolvere la questione: benché avesse stabilito una nuova divisione dei mesi dell’anno rispetto al calendario giuliano in vigore dal 46 a.C., non aveva però fissato una data per l’inizio dell’anno, così che a lungo le varie città del Sacro Romano Impero continuarono a festeggiare il Capodanno quando volevano.

Fu solo Papa Innocenzo XII nel 1691 a perfezionare il calendario del suo predecessore, stabilendo che l’anno dovesse iniziare il 1° gennaio. Secondo il calendario gregoriano, il 31 dicembre segna la fine di un periodo, che solitamente finisce una settimana dopo Natale, dedicato al riepilogo dell’anno appena trascorso, specialmente nelle radio, nelle televisioni, e nei quotidiani. I mass-media spesso, infatti, pubblicano articoli o trasmettono notizie su quanto è avvenuto durante l’ultimo anno, gli elenchi delle persone più in vista decedute durante l’anno appena terminato, i cambiamenti annunciati, previsti o prevedibili nel nuovo anno, come la descrizione delle leggi che entreranno in vigore il 1º gennaio e l’oroscopo per l’anno che verrà.

Molti la considerano anche un’occasione per fare dei buoni propositi per il nuovo anno.

La tradizione italiana prevede una serie di rituali scaramantici per il primo dell’anno che possono essere rispettati più o meno strettamente come quello di vestire biancheria intima di colore rosso o di gettare dalla finestra oggetti vecchi o inutilizzati (quest’ultima usanza è stata quasi completamente abbandonata). Le lenticchie vengono mangiate a cena il 31 dicembre come auspicio di ricchezza per l’anno nuovo e un’altra tradizione prevede il baciarsi sotto il vischio in segno di buon auspicio.

La data del capodanno dipende dalla particolare cultura e religione.