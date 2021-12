Il dolore della comunità di Ravello per la scomparsa della regista Lina Wertmüller

Ravello piange la scomparsa della regista Lina Wertmüller: «La notizia della scomparsa della regista Lina Wertmüller addolora la comunità di Ravello. Protagonista assoluta del cinema e della commedia italiana, Premio Oscar alla carriera nel 2019, Lina Wertmüller è stata per anni gradita ospite della Città della musica. Indimenticabili, in questo senso, le sue esperienze alla direzione della sezione “CineMusic” del Ravello Festival durante la presidenza De Masi, così come la scelta di Villa Cimbrone tra le location di “Ninfa Plebea” girato nel 1996. Con Lina Wertmüller se ne va un pezzo di storia del cinema italiano così come una sincera amica di Ravello. La Città di Ravello le saprà tributare il degno ricordo».