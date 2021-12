Il cuore non basta, all’inferno del Novi vince l’Angri! Applausi però per i costieri che hanno provato a giocarsela fino alle fine, nonostante l’inferiorità numerica. Ottima infatti la prova della squadra di mister Proto, che è risultata davvero offensiva, con ben 4 attaccanti in campo, riuscendo a giocare a viso aperto ed a specchio, uomo su uomo. Al termine della gara le parole del ct costiero: “Dobbiamo migliorare, ma penso che la squadra abbia espresso un buon calcio. Domenica prossima c’è lo scontro salvezza con il Santaniello, dobbiamo fare il possibile per vincere e, dopo questa prestazione sono ottimista. Le prossime 2 gare le giochiamo a casa, ma non bisogna sottovalutare nulla perché anche il Baronissi ha fermato il San Marzano, dimostrando che sui campi di calcio può davvero succedere di tutto”.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

12ª giornata

ANGRI – COSTA D’AMALFI 2-1

30º Di Paola (Ang) – 36º Varsi (rig.) – 60 D’Auria

ANGRI:

Sorrentino, Liguoro, Follera, Pagano, Varsi (85º Malafronte), Panico, Di Paola, Leone, D’Aniello (75º Vuolo), Abayian (68º Fortunato), Guillari (83º Del Sorbo).

All. Turco

(a disp. Canfora, Basile, Memoli, Costagliola, Piccolo)

COSTA D’AMALFI:

Manzi, Mancino, Orta, Cuomo, Parente, Proto (55º Reale), Somma (55º Bovino), D’Auria (72º Imperiale), Infante (68º Vaccaro), Stoia (75º Carrafiello), Totaro.

All. Proto

(a disp. Della Spada, Rumolo, Esposito, Amatruda)

Ammoniti: Panico, Guillari, Fortunato e D’Aniello – Orta e Sonma

Angoli: 7-3 per l’Angri

Recupero: 1′ – 4′

Note: al 71esimo espulso, per somma di ammonizioni, Cuomo (CDA)