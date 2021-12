Il Costa d’Amalfi chiude il 2021 in bellezza: 3-0 contro la Virtus Cilento

Il Costa d’Amalfi chiude il 2021 in bellezza, con una straordinaria vittoria contro la Virtus Cilento per 3-0. Al San Martino inizia con ritardo l’ultimo match del 2021, a causa del ritardo degli avversari. Vento forte e difficoltà nei passaggi, ma i costieri aggressivi hanno almeno 3 occasioni per portarsi in vantaggio. Vantaggio che arriva nella ripresa, quando Mancino crossa e trova Infante, che di sinistro annichilisce Castiello. Quest’ultimo poi si rende protagonista di innumerevoli parate che tengono ancora in vita la Virtus, almeno fino all’82°, quando di nuovo Infante sigla anche il 2-0. Totaro non ci sta e approfitta del passaggio di Stoia, autore di una prestazione fantastica, per pennellare la rete del risultato finale: 3-0.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

14º giornata

COSTA D’AMALFI – VIRTUS CILENTO 3-0

46º, 82º Infante – 86º Totaro

COSTA D’AMALFI:

Della Spada, Orta, L.Cuomo, Parente (46 Imperiale), Mancino, Reale (55 Di Landro), Bovino, Somma (81 Ferraiolo), Stoia, Infante, D. Cuomo (77 Totaro).

All. Proto

(a disp. Polverino, Rumolo, Vaccaro, Buonocore, Esposito)