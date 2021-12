Il Costa d’Amalfi brinda alla vittoria e al ritorno di un “nuovo” centrocampista

Il Costa d’Amalfi brinda la chiusura dell’anno con una vittoria con la Virtus Cilento e con l’arrivo del nuovo centrocampista Salvatore Di Landro . “Classe 99, Sasà è figlio di questa terra e per lui è un ritorno a casa. Un vero e proprio jolly che fa del sacrificio e dell’abnegazione il suo credo. Ha fatto tutta la trafila delle giovanili in maglia biancoazzurra fino ad arrivare in Prima Squadra a suon di gol e grandi prestazioni. È stato tra i protagonisti della cavalcata che ci ha portato in Eccellenza, ancora abbiamo negli occhi la rete con la Calpazio. Ha vestito poi le maglie del Lions Montemiletto, fino ad approdare al Vico Equense ad inizio campionato. In questa sessione di mercato torna quindi a casa, per difendere i colori della sua terra e per continuare a crescere insieme. Sasà si allena già da qualche giorno con la squadra e ieri ha esordito, nella ripresa, nella gara vinta contro la Virtus Cilento. La società e tutto lo staff tecnico gli danno ufficialmente il bentornato, con l’augurio di poter intraprendere un importante cammino di crescita e di centrare insieme gli obiettivi prefissati”, si legge in una nota. Intanto Mister Proto ha commentato così la prestazione con la Virtus Cilento: “Sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto, ripartire da zero, ricostruire in toto, ma ovviamente c’è ancora molto da lavorare e lo faremo. Per il gruppo questa è stata una vittoria importantissima perché, quando porti a casa i 3 punti e ci mancano 3-4 giocatori determinanti, fa bene all’umore della squadra. A gennaio non so se arriverà qualcun altro perché di questo si occupa la società. I miei auguri di Natale? Li faccio a tutta la Costiera Amalfitana, che noi rappresentiamo in Campania e spero che arriveranno sempre più tifosi a sostenerci al San Martino”.