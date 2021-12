Il cordoglio del Comune di Ravello per la prematura scomparsa di Pasquale Palumbo

Il Comune di Ravello esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Pasquale Palumbo: «Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale ed i dipendenti tutti, in questo tristissimo momento che ha toccato profondamente l’intera comunità Ravellese, sono vicini alla famiglia Palumbo per l’immatura scomparsa del caro Maestro Pasquale. Uomo d’animo nobile, padre e sposo esemplare, figlio avvinto ai valori della famiglia; legato alla sua terra alla quale ha dedicato il suo silenzioso ma immenso lavoro di divulgatore della cultura musicale, attento e scrupoloso amministratore, uomo semplice, buono e cordiale, ideatore del “Concerto all’Alba” che tanto lustro ha dato alla nostra Città. A tutti i suoi congiunti l’intera comunità, che lo ricorderà grata, rivolge i sentimenti di un profondo e sentito cordoglio».