Il cenone di Capodanno nei ristoranti stellati dello chef Cannavacciuolo di Vico Equense . Nonostante la pandemia da Covid, non si rinuncia al Cenone di San Silvestro per Capodanno . In Penisola sorrentina abbiamo il ristorante Laqua Countryside del famoso chef Antonino Cannavacciuolo, che ha aperto la scorsa estate a Ticciano di Vico Equense. La cittadina in provincia di Napoli, è terra natia di Antonino che qui ha ottenuto il record di avere la stella Michelin a poche settimane dall’apertura . Il ristorante della Penisola Sorrentina si raggiunge da Casa Nucillo a Piano di Sorrento da un versante o dal centro di Vico Equense venendo per Castellammare di Stabia per poi risalire Via Raffaele Bosco. Una struttura completamente rinnovata, con l’aggiunta di una stupenda piscina e, finalmente, la strada d’accesso sistemata, che Positanonews ha visto in anteprima e seguito visto che è il primo e unico giornale online locale quotidiano che si occupa tutti i giorni della Costa d’ Amalfi e Sorrento, non poteva sfuggirci questo per il nostro settore “Enogastronautanews” Il ristorante dello chef più famoso della Campania ha già ricevuto, lo scorso 23 novembre, una stella Michelin facendo il suo ingresso all’interno della famosa Guida Michelin 2022. Tuttavia, la cucina di Laqua Countryside non è affidata allo chef Antonino, ma bensì al giovane executive chef Nicola Somma.

Il menù degustazione da 200 euro a persona, bevande escluse. Il prezzo del menù degustazione è in linea con le proposte degli altri ristoranti insigniti di una stella Michelin. Ecco cosa prevede il menù:

Il nostro benvenuto

Ostrica, indivia e salsa champagne

Scampo, nocciola e cavolfiore

Gnocchetto di baccalà e vongole

Tubetto, frutto della passione, calamaretti spillo e vaniglia

Anatra, arancia, patate e cavolo nero

Mandarino e mandorla

Gran dessert

Piccola pasticceria

Una serata da trascorrere all’insegna del gusto e della convivialità, pur vivendo una situazione difficile. Forse per dimenticare questo periodo negativo, l’unica cosa che ci resta è mangiare!