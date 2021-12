Da Minori in Costiera amalfitana l’intervento di Gaspare Apicella

La scelta del 1° gennaio quale primo giorno dell’anno è conseguente all’introduzione del calendario

Giuliano, promulgato da Giulio Cesare nel 46 a.C. e la festa del Capodanno è relativa ai festeggiamenti per il dio Giano, da cui gennaio.

In Inghilterra si celebrava fino al i752 il 25 marzo; in Spagna fino all’inizio del Seicento il capodanno cadeva il 25 dicembre; in Francia fino al 1564 si festeggiava il giorno della Resurrezione; a Venezia repubblicana fino al 1797 il capodanno cadeva il 1° di marzo; in Puglia, Calabria e Sardegna il 1° di settembre. Ma nel 1691 papa Innocenzo XII° stabili che l’anno cominciasse il 1° gennaio.

Durante il periodo fascista in Italia il regime istituì il 28 ottobre (giorno della marcia su Roma) come proprio capodanno, determinando la seguente dicitura “Anno 1°, dell’era fascista” il periodo tra il 28 ottobre 1922 ed il 27 ottobre 1923 e gli altri a seguire; continuato dalla repubblica di Salò fino alla caduta del 25 aprile 1945.

La repubblica di Amalfi faceva iniziare l’anno il 1° settembre (capodanno amalfitano); quello pisano si celebra il 25 marzo; il Veneto lo fa iniziare il 1° marzo.

Fino al presentarsi della pandemia Covis, tutto il mondo usava festeggiare la notte del passaggio all’aperto, suonando e ballano nelle piazze.

Amalfi e Venezia, in Italia, sono state i primi centri a praticare questa usanza. Si andava a festeggiare, giovincelli, con gli amici ad Amalfi, rientrando all’alba, evitando di inciampare in bottiglie vuote di spumante e coppe per la via, rigorosamente a piedi