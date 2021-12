Il calendario 2022 di Positanonews è disponibile, dedicato al VEP ed a Mimì Collina, va già a ruba con decine di richieste. Il calendario può essere prenotato o ritirato previa disponibilità presso : Bar Internazionale dei fratelli Collina, Piazza Chiesa Nuova Positano, Libreria L’Indice di Luigi De Rosa, sul Corso Italia a Piano Di Sorrento, oppure può essere prenotato mandanto richesta a redazione@positanonews.it.

Il 2022 è stato proclamato ‘Anno della transizione ecologica’ , ll calendario è quindi dedicato a due dei primi ecologisti positanesi : Raffaele Di Martino e Mimì Collina, fondatori insieme ad Alfonso Pane (Garibaldi) nel 1979 dell’ Associazione Volontari Ecologici Positanesi ( VEP ). In quegli anni non era certo facile parlare di ecologia, un termine sconosciuto ai più, l’Associazione è stata protagonista di numerose iniziative volte anche a migliorare la vita di Positano, in particolare l’installazione dei primi cestini per i rifiuti lungo le strade, realizzati in ferro battuto. Raffaele ha poi portato avanti le sue battaglie verdi con metodi diciamo anche più folcloristici, con i suoi famosi cartelli ed epiteti da lui coniati (coll’oro velen… ecc) molti riportati anche nel calendario.

Foto 5 di 5









Il calendario, attraverso una attenta scelta della foto di Raffaele il VEP, fatta dal nipote inforrmatico e fotografo Giuseppe Di Martino, vuole ripercorrere gli avvenimenti ed i personaggi cosi come erano visti dall’occhio del VEP, nella loro quotidianità, con uno sguardo anche alle battaglie ecologiste portate dal VEP attraverso i suoi cartelli.

Il calendario è sfogliabile online al seguente link : https://www.flipsnack.com/79FFD95569B/calendario_2022_positanonews.html , il ricavato delle vendite viene destinato all’acquisto di alberi da donare al Comune di Positano per arricchire il patrimonio verde, il nostro scopo è quello di chiamare ogni albero con un nome : Fernanda, Raffaele, Mimì, Francesco, Sandra, Lillina, con i nomi dei nostri cari per tenere sempre la loro memoria, e per quanto possibile integrarli con il sistema di tracciatura del Comune di Positano, in modo che ogni albero sia identificato in modo univoco.

In particolare nel gennaio del prossimo anno il VEP compie il decennale della morte, e sarebbe bello se il Comune si adoperasse per dedicargli una strada cittadina.

La presentazione del calendario avverrò in diretta streaming nei prossimi giorni, per ottemperare alla normativa anti-covid vigente.