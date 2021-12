Il cacciatore di racconti Cilento S.Donato Montecorice e quella maledetta torta del 49 Giovanni Farzati

Dal Cilento a Perdifumo, vicino Castellabate, in provincia di Salerno in Campania abbiamo per Positanonews Giovanni Farzati che ci segue

Una torta per una festa d’estate, San Donato, allegria, grandi bevute e grandi mangiate. È proprio quella torta fece scatenare un epidemia di mal di pancia, da morire,ore di lamenti e imprecazioni, decine di persone intossicate, torta avariata, diarrea assicurata. Carta e penna e occhio felino, un anonimo scrittore locale compose una celebre satira.

***

Con la musica e gli spari

la sera molti guai,

e c’era anche un onesto teatro

in onor di S.Donato.

Le case circostanti

erano tutte trepidanti,

così Paolo Della Pepa

ha la tavola completa,

son cinquanta le persone

che si fanno un buon boccone

veramente questa volta

non ci manca anche la torta.

Dopo pranzo ognuno si sgancia

con un forte mal di pancia

come un serpe s’ha attorciglia

ed il vomito lo piglia,

Don Ulisse poveretto

si inginocchia e batte il petto

di resistere non può più

ed invoca il buon Gesù

si rivolge ai suoi devoti

e ad altri sacerdoti,

solo Iddio può sapere

che la colpa è del dolciere,

S.Donato per piacere

manda un cancro a quel dolciere!