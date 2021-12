I consigli del WWF Terre del Tirreno per un Natale Green amico del pianeta. Dai regali all’albero fino al cenone, ecco come alleggerire il nostro impatto sul Pianeta producendo meno scarti, evitando sprechi e mangiando sostenibile!

Domani sarà l’8 dicembre e si entrerà a tutti gli effetti in pieno clima natalizio. C’è chi preparerà l’albero e gli addobbi, chi inizierà a pensare al cenone della vigilia o farà programmi per la notte di Capodanno e chi si dedicherà alla scelta dei regali.

Una cosa è certa, diventeremo dei super-consumatori rispetto agli altri giorni dell’anno: i rifiuti, infatti, durante questo periodo aumentano in media del 30%. Per esempio, il tradizionale scambio dei regali produrrà una montagna fatta da 75mila tonnellate di rifiuti in carta e cartone: la capacità complessiva di una discarica di dimensioni medio-piccole.

Considerata la tipologia dei ‘simboli natalizi’, dagli imballaggi di dolciumi e regali, a incarti, nastri e coccarde, posate monouso si prevede anche un aumento del volume di rifiuti destinati spesso alla raccolta indifferenziata: un aggravio ulteriore per lo smaltimento da parte delle amministrazioni locali con inevitabili impatti sull’ambiente e sulla salute dei cittadini!

Ma ognuno di noi può fare la differenza e approfittare delle feste per scegliere stili di vita più attenti, seguendo gli eco-consigli del WWF, per addobbi, tavola, cibo, regali, confezioni e molto altro.

Con l’auspicio che il Natale torni ad essere una festa di cuori e non di consumi… una gioiosa contemplazione della bellezza del Creato e un’occasione per riflettere sulla necessità di rispettarlo e custodirlo!

Claudio d’Esposito

Presidente WWF Terre del Tirreno