Guardia Sanframondi (Bn): Al via il Premio Nazionale Alfredo Pigna – Terra di Falanghina

L’amministrazione comunale di Guardia Sanframondi (Benevento) ha varato un’ambiziosa iniziativa: dedicare un premio giornalistico nazionale ad Alfredo Pigna, firma storica del giornalismo italiano, per anni conduttore de La Domenica Sportiva, volto familiare e apprezzato del piccolo schermo ed esempio di passione e di professionalità da seguire.

La relazione che lega Pigna alla cittadina sannita riguarda il papà Corrado, guardiese doc, ingegnere morto il 16 dicembre 1940 a Tobruk (Libia) nel secondo conflitto mondiale. Dopo la morte del padre, con la mamma Anna e tre sorelle, si trasferì a Napoli dove si laureò in Giurisprudenza prima di emigrare a Milano per intraprendere una carriera giornalistica che lo porterà a collaborare con colleghi del calibro di Gaetano Afeltra, Dino Buzzati, Luigi Barzini jr, Indro Montanelli, Gianni Brera e Orio Vergani.

Restano memorabili le sue telecronache dello sci alpino femminile e maschile, anche attraverso il racconto dei primi passi della valanga azzurra e della valanga fino all’epopea di Alberto Tomba, dai primi successi nel 1987, passando per le storiche imprese ai giochi olimpici di Calgary del 1988 (doppio oro del campione bolognese).

“Tutto nasce – spiega Raffaele Di Lonardo, sindaco di Guardia Sanframondi – nell’ambito dell’organizzazione dell’ottava tappa del 104° Giro d’Italia, che vede la nostra comunità quale sede di arrivo del percorso Foggia-Guardia Sanframondi, con l’intento di portare alla ribalta dell’interesse sportivo nazionale e internazionale la nostra cittadina con le sue eccellenze e in particolar modo il vino, la Falanghina. In tale contesto, non poteva non richiamare alla nostra memoria la nobile figura, un grande nome legato al mondo dello sport, in particolar modo del giornalismo sportivo: Alfredo Pigna.

“Guardia Sanframondi ‘terra di Falanghina’ – aggiunge il primo cittadino – vuole premiarlo, al di là delle indiscutibili capacità professionali, anche perché pur essendo nato a Napoli da padre di origine guardiese ha mantenuto sempre vivo il rapporto con la nostra comunità”.

Il premio nazionale di giornalismo sportivo Alfredo Pigna sarà proposto dal Comune in stretta sinergia con l’Ente Regione Campania e la Provincia di Benevento, che coinvolge l’insieme delle realtà produttive ed associative locali, in modo da collegare ancor più il mondo dello sport a un mondo produttivo d’eccellenza, insignito nel 2019 del titolo di Città Europea del Vino.

Il progetto sarà presentato martedì prossimo, 21 dicembre, nel corso di un incontro sul tema “Storie di vite e di sport”, con la partecipazione di: Raffaele Di Lonardo, Felice Casucci (Assessore regionale al Turismo), Gianfranco Coppola (Presidente nazionale USSI che patrocina il premio nazionale), Luciano Pignataro (critico enogastronomico) e del giornalista Marco Lobasso (firma de Il Mattino e di Leggo).

L’appuntamento è per le ore 16,30 nella sala conferenze del castello medievale.

Sandro Tacinelli

ufficio stampa: Premio nazionale Alfredo Pigna

mob. 339 2073143