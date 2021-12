Green Pass falsi: arrestato 26enne di Gragnano. I Carabinieri della stazione di Gragnano hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 26 anni del posto per spedita, fabbricazione ed introduzione nello Stato di banconote e documenti contraffatti. Nella sua abitazione il giovane aveva almeno 39 carte di identità false, 44 banconote da 20 euro contraffatte e 4.500 euro in contante di vario taglio, la cui origine non è stata chiarita.

E ancora, 15 carte di pagamento intestate ad altre persone, un computer ed una stampante utilizzata per riprodurre le banconote. Tra i file nell’hard disk del computer, una cartella rinominata “Green pass rubati”. Molte certificazioni verdi erano pronte per essere stampate e riportavano già i dati anagrafici di altre persone, sicuramente inconsapevoli dell’utilizzo dei loro dati sensibili.

Il 26enne è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.