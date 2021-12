Gragnano, la pizzeria di Mimmo Mascolo chiusa per Covid: ‘Mi fermo per la salute dei miei clienti’ dice Mimmo

Una pizzeria chiude per Covid. Dopo una lunga tregua sui locali torna la scure del virus. La scelta di uno dei patron della ristorazione, tra i più noti tra Gragnano e Castellammare, dopo il caso di un suo dipendente risultato positivo. Il locale di Mimmo Mascolo si ferma proprio durante le vacanze di Natale, quando si lavora di più con le famiglie e i giovani, per motivi precauzionali. E’ lui stesso a dirlo su Facebook, mentre una ripresa dei contagi sta preoccupando la Campania e l’Italia.

Scrive uno dei rappresentanti della pizza, che da Gragnano ha rilevanza nazionale: “La pizzeria resterà chiusa fino a data da destinarsi, in quanto uno dei nostri dipendenti e risultato positivo al Covid. In fase precauzionale ho deciso di chiudere l’attività per salvaguardare la salute dei miei clienti e dei miei dipendenti”. Intanto è in atto uno screening tra i colleghi della pizzeria di Varano secondo quanto previsto dal protocollo dell’Asl.