Google Trends, tutte le parole più cercate in rete nel 2021

La classifica di ricerca di notizie Google

Per quanto riguarda le Parole dell’anno, nella top5 abbiamo Serie A; Europei; Classroom; Raffaella Carrà e Champions League. Per quanto riguarda il tema Covid -19, invece, le parole più cercate sono state Green Pass; Prenota il vaccino anti-Covid; AstraZeneca; Covid oggi e Coprifuoco.

A tutti, poi, sarà capitato di cercare i significati delle parole sul noto motore di ricerca, ed ecco che i “Cosa significa” più cercati sono stati: DDL Zan; Zona rossa rafforzata; Resilienza; Transgender ed Endemico.

Google poi ci ha aiutato anche per quanto riguarda le ricerca legate al come fare una cosa ed ecco che i “Come” più cercati sono stati: Scaricare il Green Pass; Finisce Masha e Orso; Prenotare il vaccino; Fare lo SPID e Prenotare la terza dose.

Il motore di ricerca ha poi dato spazio alle ricerche dei personaggi più cliccati in rete. Tra questi ci sono Christian Eriksen; Matteo Berrettini; Mario Draghi; Gianluigi Donnarumma e i Måneskin.

Per la categoria “Come fare…?” abbiamo invece lo Spid; il Green Pass; uno screenshot su PC; la Domanda ATA e il cubo di Rubik. Per quanto riguarda i “Perché” gli italiani hanno invece cercato: Conte si dimette; Non funziona WhatsApp; Gli inglesi hanno tolto la medaglia; Si festeggia l’8 marzo; Israele attacca Gaza.

Ancora per la sezione “Eventi”, le parole più cercate sono state Serie A; Europei; Champions League; Roland Garros e Wimbledon. La sezione “Addii” ha invece visto le ricerche dei personaggi famosi che ci hanno lasciato in questo 2021: Raffaella Carrà; Michele Merlo; Franco Battiato; Gino Strada e Carla Fracci.

Per la sezione Come fare…(in cucina)? al primo posto c’è la pizza in casa; il pesto in casa; la besciamella; la conserva di pomodoro e il sushi in casa. Gli italiano hanno poi cercato i luoghi più vicino alla loro casa: Benzinai; Pizzeria; Bar; Ferramenta e Gelateria.

Infine le ricerche di Google Trends si chiudono con la sezione Cosa vedere a… e includono Roma; Torino; Milano; Firenze e Bologna