Google dedica il doodle di oggi al vaccino anti-Covid per sollecitare le prenotazioni

Il motore di ricerca Google dedica il doodle di oggi ai vaccini con un invito molto chiaro: “Vaccinati. Usa la mascherina. Salva vite umane”. Cliccando sul banner, infatti, il motore di ricerca rimanda alle pagine ufficiali dedicate alla prenotazione locale, rispetto alla posizione dell’utente, della vaccinazione anti-Covid. Il banner animato vede le letterine colorate che formano la scritta Google indossare una mascherina di protezione ed un cerotto proprio per ricordare quanto sia fondamentale l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e l’importanza della vaccinazione. L’ultima lettera, inoltre, simula la figura di un medico che si appresta ad inoculare il farmaco anti-Covid, un’arma fondamentale, come ribadito più volte dalle massime autorità sanitarie mondiali, per fermare la pandemia legata al virus. Non è la prima volta che Google dedica il doodle ai vaccini, lo aveva già fatto all’inizio della campagna di vaccinazione e lo ripete ora per sollecitare chi ancora non l’abbia fatto a ricevere la prima dose e, al contempo, invitare chi ha già ricevuto le due somministrazioni a sottoporsi alla terza dose.

Come avviene di consueto per i doodle di Google, anche il doodle dei vaccini, se cliccato porta a una ricerca preimpostata all’interno del sito. In questo caso la chiave abbinata è “Prenota il vaccino anti-Covid”, che tra i risultati include risorse utili a come trovare il centro più vicino, il sito governativo con la indicazioni su chi può vaccinarsi adesso, la mappa mondiale delle vaccinazioni nel mondo e i siti istituzionali per prenotare la propria dose.