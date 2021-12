Gli ottoni del S. Carlo nella chiesa dei SS. Agnello e Prisco.

Sicuramente un’occasione da non perdere per tutti gli amanti della buona musica e per chi desidera vivere una serata all’insegna del puro relax a contatto con l’arte grazie ad un’esibizione musicale di altissimo livello fortemente voluta dal sindaco Piergiorgio Sagristani e dall’amministrazione comunale.

L’evento gode del patrocinio e del contributo del Comune di Sant’Agnello.