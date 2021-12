Gli operatori turistici della Penisola Sorrentina e di Capri rivolgono un appello per beneficiare dei Fondi Europei.

Gli operatori turistici della Penisola Sorrentina e di Capri hanno rivolto un appello affinché la Penisola Sorrentina si organizzi per poter beneficiare dei Fondi Europei 2021-2027 e presentino precise proposte alla Cabina di Regia istituita recentemente dal Ministro della Coesione

Per decenni la Penisola Sorrentina si è autoesclusa dall’essere protagonista nella progettualità dei fondi europei.

Ora non è più possibile rimanere esclusi dall’assegnazione di tali risorse in considerazione della gravissima situazione economica generata dalla pandemia

Questa la comunicazione trasmessa ai primi cittadini :

“Gentile Sindaco

Portiamo alla Sua attenzione e a quella dei Suoi colleghi degli altri Comuni della Penisola Sorrentina un argomento che a nostro avviso merita la massima priorità.

Come sicuramente saprà, oltre il capitolo Pnrr, una delle scadenze più immediate riguarda la programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per il ciclo 2021-2027.

Per quanto riguarda la programmazione 2021-2027, la sua dotazione iniziale pari a 50 miliardi di euro – individuata dalla Legge di Bilancio 2021 – sarà con ogni probabilità incrementata di ulteriori 23,5 miliardi.

Un totale di 73,5 miliardi di euro, destinati per l’80% alle regioni del Mezzogiorno.

Il ministro Carfagna ha promosso una iniziativa di ascolto aperta alle Regioni e ai rappresentanti delle amministrazioni locali, ma anche alle parti sociali, ai rappresentanti di categoria, agli ordini professionali, al mondo accademico, al terzo settore e ad altri soggetti interessati, portatori di idee e contributi.

Sono stati individuati dodici assi tematici portanti sui quali costruire il confronto e all’interno dei quali collocare gli “obiettivi strategici” da perseguire.

Gli assi individuati a tale scopo (purtroppo non c’è il turismo) sono i seguenti:

ricerca e innovazione; digitalizzazione; competitività delle imprese; energia; ambiente e risorse naturali; cultura; trasporti e mobilità; riqualificazione urbana; lavoro e occupabilità; sociale e salute; istruzione e formazione; capacità amministrativa.

È stata istituita anche una Commissione di ascolto e di proposta, verso la quale saranno convogliate le sollecitazioni ricevute, per vagliarle e integrarle con ulteriori osservazioni,

Come Lei converrà nei decenni scorsi, la Penisola Sorrentina è rimasta ai margini della programmazione dei Fondi Europei e dei relativi benefici.

Probabilmente una scarsa attenzione dovuta al fatto che attraverso il Turismo, il nostro sistema economico poteva contare su una migliore situazione rispetto ad altri territori e non sentiva la necessità di impegnarsi per ritagliarsi uno spazio nella programmazione dei Fondi Europei

Ora a causa della Pandemia la situazione si è capovolta perché il nostro territorio vive quasi esclusivamente sul turismo e questo settore è quello più colpito dalle conseguenze del Covid.

Le risorse economiche per costruire una “ripartenza” sono essenziali e proprio per questo i fondi europei sono determinanti.

In tale ottica chiediamo di valutare che tale argomento venga affrontato negli incontri dei Sindaci dei Comuni della Penisola Sorrentina per mettere in campo tutte le azioni affinché il nostro territorio possa presentare specifici progetti da finanziare con i Fondi Europei.

Ovviamente siamo disponibili a qualsiasi forma di collaborazione.

In attesa di un Suo riscontro porgiamo cordiali saluti

Sergio Fedele

Presidente Atex Campania

Franco Cappiello

Presidente Macroarea Aicast Penisola Sorrentina

Mario Colonna

Delegato Turismo Macroarea Aicast Penisola Sorrentina

Fabio Colucci

Presidente Club dei 500

Giovanni Rosina

Associazione Charter Campania

Graziano D’Esposito

Presidente Atex Capri”