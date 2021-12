Gli auguri di Natale del Sindaco di Minori Andrea Reale con il video virale sulla fontana

Cari concittadini,

ci accingiamo al secondo Natale sotto il peso dell’emergenza sanitaria, e forse proprio per questo sarà una ricorrenza particolarmente sentita. Va dato atto a tutti di aver profuso il massimo impegno nella gestione della crisi: dalle istituzioni sanitarie, alle associazioni di protezione civile, ai singoli cittadini, nessuno si è sottratto alle proprie responsabilità a difesa della salute collettiva. E’ un impegno che deve continuare, anche a costo di altri sacrifici, o rischieremo di vanificare ciò che si è già fatto.

Il lavoro per sostenere Minori e predisporre un avvenire sereno va proseguito senza interruzioni, e richiede la partecipazione dell’intera comunità. In quest’ottica, va segnalato che sono state avviate le procedure progettuali per l’accesso alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che vede la nostra città attiva soprattutto nei settori dell’edilizia scolastica, della sicurezza idrogeologica e del turismo escursionistico e della sentieristica. Un accenno particolare va poi dedicato al restauro e al riposizionamento dell’antica fontana moresca, un’operazione tesa a valorizzare storia e socialità, nel segno del recupero culturale di beni e di valori senza i quali una comunità non può vivere a pieno il proprio presente né edificare su solide basi il futuro.

Il richiamo è dunque all’unità, alla collaborazione in nome di ciò che nel tempo ha consentito a Minori di consolidare il senso civico e la partecipazione collettiva allo sviluppo del paese. Gli auguri per le festività natalizie sono perciò, quest’anno, densi di contenuto e concretezza: buon Natale e buon anno, con sincerità e dedizione, senza alcuna esclusione, a tutti i membri e a tutte le componenti della nostra comunità.