Gli Auguri di Natale del Cav. N. H. don Attilio De Lisa a Papa Francesco dello Stato Vaticano e a Sergio Mattarella Presidente della Repubblica Italiana

Già inviati gli auguri diretti alle Segreteria dello Stato Vaticano e Segreteria dello Stato Italiano dal Sottoscritto cattolico cristiano praticante del Comune di Sanza della diocesi di Teggiano-Policastro in provincia di Salerno della Regione Campania attuale Cavaliere dell’Ordine Equestre Pontificio di San Silvestro Papa della Santa Sede – Vaticano con a capo il Gran Maestro Sua Santità Vescovo della diocesi di Roma e Pontefice della Chiesa Cattolica,Referente diocesano del Vescovo alla Formazione della Cultura Sociale e Referente del Parroco presso gli uffici diocesani oltre ad essere Cavaliere al merito della Repubblica Italiana con onorificenza presso la Prefettura di Salerno (inviata , Presidente sezione A.N.C.R. di Sanza-Consigliere Provinciale Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Federazione di Salerno con Diploma di Fedeltà ottenuto per alti meriti acquisiti nell’organizzazione e nell’assistenza da garantirgli la Presidenza Onoraria Futura, Cavaliere Templare Confraternita “Ugone dei Pagani”,Cavaliere ereditario nobiliare di San Giorgio di Borgogna e dipendente di ruolo C.P.S.Infermiere dell’ASL Salerno con requisiti per mansioni superiori di Coordinatore Management nelle Organizzazioni Sanitarie.

Cerchiamo di vivere il Natale coerente con il Vangelo, accogliendo Gesù al centro della nostra Vita.

Gesù Bambino sia la stella che ci guida lungo il deserto della vita presente.

Dove nasce Dio nasce la Speranza: Lui porta la speranza. Dove nasce Dio, nasce la pace. E dove nasce la pace,non c’è più posto per l’odio e la guerra.

La gioia del Natale è una gioia speciale; ma è una gioia che non è solo per il giorno di Natale, è per tutta la vita del cristiano.

Noi ci uniamo coralmente per innalzare il nostro grido “Vieni Signore Gesù” e chiediamo che lo Spirito rafforzi le nostre voci perché i cuori si aprano all’accoglienza di Lui che ci viene incontro per darci la vera gioia e la vera Pace.

Il mio augurio per questo Natale è che riusciamo ad amare gli altri indistintamente senza pregiudizi, donando noi stessi come Gesù si è donato a noi facendosi uomo. Buon Natale di cuore.

Inoltre il mio augurio di un Santo Natale 2021 ed un Felice Anno nuovo 2022. Che porti Gioia, Pace e Serenità a tutti.

Infine la vicinanza di sempre alla Parola del Signore Gesù (Via ,Verità e Vita)e della Madre Chiesa Cattolica oltre la stima alla Politica Italiana, alla Giustizia e alle Forze Armate.