Le parole della fotomodella in esclusiva ai microfoni di Marco Palomba e Carlo Ametrano

Gli auguri di buone feste di Daniela Donnarumma

INSERITO DA CARLO AMETRANO

Daniela Donnarumma, fotomodella, è intervenuta in esclusiva nella rubrica “A tu per tu” ai microfoni di Marco Palomba e Carlo Ametrano. Ecco le sue dichiarazioni:

Daniela, quali sono stati i tuoi ultimi impegni?

“E’ stata una settimana molto intensa per il lavoro. Ho fatto due shooting natalizi ed stato molto impegnativo. Almeno ora sfrutterò le feste per un po’ di relax”.

Qual è il tuo sogno nel cassetto?

“Diventare una fotomodella a tutti gli effetti. E’ difficile, infatti non so se si avvererà, però io ci provo e mi do sempre da fare”.

I prossimi impegni in agenda?

“Continuerò a fare shooting, sempre intorno e vicino alle mie zone”.

Ti aspettiamo dunque al Senna day!

“Non mancherò”.

Noi ti ringraziamo e ti auguriamo buone feste”

“Anche io. Un augurio a tutti, nonostante la situazione difficile, buone feste davvero a tutti!”

Se vuoi ascoltare l’intervista a Daniela Donnarumma clicca sul link che segue http://chirb.it/w3zFGx