Gli Auguri della Penisola Sorrentina di ABOUT SORRENTO

Il Natale è alle porte ed About Sorrento per l’occasione ha ideato e prodotto uno spot di auguri per rendere omaggio al senso di accoglienza e ospitalità che contraddistingue il nostro territorio. Nel video i turisti immersi tra le luci natalizie, lo shopping e la magia del Natale che si respira tra le piazze e le stradine addobbate a feste, perdono il treno di ritorno e vengono accolti da un passante che li ospita nella sua casa per un brindisi con i suoi cari e il calore della della sua famiglia. Crediamo che con piccoli gesti si possa dare un senso diverso al nostro Natale, crediamo che il nostro territorio conosca bene come “far sentire a casa” un turista, un passante, un viaggiatore, e questa è una discriminante con un alto potenziale per il nostro territorio.

Il “sentirsi a casa” fa sempre la differenza quando visiti un luogo perché ne parlerai bene al rientro e perché presto penserai di tornarci. E’ sempre bello tornare a “casa”.

Tutto questo è stato possibile grazie ad imprenditori privati che hanno creduto in questa nostra idea e ci hanno dato fiducia.

Per questo si ringraziano la Fondazione Sorrento, la famiglia De Martino, la famiglia Esposito, l’ Area Marina Protetta Punta Campanella (Elza Osmane e Ali Seif Chouikh nelle parti dei turisti)

