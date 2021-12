Giornata mondiale dei diritti del Migrante

Minori, Costiera amalfitana . Nelle serate di sabato 18 e domenica 19 dicembre molte città aderiscono alla Rete delle città del Dialogo con l’iniziativa Lanterne verdi . Questa iniziativa esprime vicinanza e solidarietà alle persone migranti che si trovano al confine tra Bielorussia e Polonia, ispirandosi a quanto stanno facendo le popolazioni dei villaggi polacchi che accendono luci verde per segnalare aiuto ed ospitalità ai migranti che riescono a passare il confine con la Bielorussia. La legge polacca però vieta di accogliere i m igranti e di farli soggiornare e di farli avvicinare al confine per lanciare viveri e coperte in territorio bielorusso

I polacchi dei villaggi di confine lasciano, allora, sull’uscio una luce verde sempre accesa per indicare a chi riesce ad attraversare la frontiera che in quella casa troverà un caldo pasto e coperte. Prendendo spunto dai cittadini polacchi, Lanterne verdi invita cittadini, associazioni ed istituzioni ad accendere luci verdi alle finestre, sui balconi, negli uffici, nelle città come segno di pace e solidarietà