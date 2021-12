Giornata mondiale contro l’AIDS

Indetta ogni anno il 1° dicembre è per accrescere la coscienza dell’epidemia AIDS dovuta al virus HIV.

L’idea di una Giornata mondiale ha origini al Summit mondiale dei Ministri della Sanità ed è stata poi adottata dai Governi, organizzazioni internazionali ed associazioni di tutto il mondo

Nei primi anni l’organizzazione era dell’UNAIDS in seno alle Nazioni Unite. Poi l’organizzazione e gestione della Giornata fu demandata alla WAC (World Aids Campaign) che è una organizzazione indipendente. Nella campagna del 2005 comparve sull’Obelisco di una piazza di Buenos Aires un profilattico gigante di 67 metri, per sensibilizzare all’uso di questo oggetto di prevenzione

Dal 1981 l l’AIDS ha ucciso oltre 25 milioni di persone