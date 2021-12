Giornata Ecologica a Sorrento: distribuite 70 borracce termiche e raccolti circa 500kg di plastica. Distribuite 70 borracce termiche presso l’isola ecologica di Penisolaverde in Via San Renato e raccolti circa 500 kg di plastica. Questo il risultato della giornata ecologica svolta questa mattina e promossa dal Comune di Sorrento e da Penisolverde Spa.

E’ intervenuto all’iniziativa il Presidente del Consiglio Comunale di Sorrento Luigi Di Prisco il quale ha commentato così’ l’iniziativa: “La giornata odierna è inserita all’interno di un percorso che stiamo portando avanti da tempo e che vedrà come prossima importante tappa la convention regionale dei comuni plastic free che si terrà proprio a Sorrento il 15 Gennaio 2022. L’iniziativa odierna è stata organizzata per sensibilizzare la cittadinanza su l’importanza del riciclo della plastica ma al tempo stesso l’essenzialità di ridurre alla fonte questo materiale il quale seppur riciclabile va diminuito quanto più possibile per il futuro”.