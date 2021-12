Gigi D’Alessio, concerto annullato dopo lo stop di De Luca: ‘Rinviato a data da destinarsi’

De Luca ferma il concerto di Gigi D’Alessio. Ieri l’annuncio del sindaco, Carmine Lo sapio, dopo l’ordinanza firmata dal presidente de Luca che vieta feste e eventi in piazza. Il concerto del cantante napoletano era previsto per il 28 dicembre. La disposizione del Presidente della Regione vieta le manifestazioni di piazza dal 23 al 1 gennaio, il sindaco Lo Sapio: “Rinviati a data da destinarsi i concerti previsti in quel periodo e tutto il calendario natalizio verrà rimodulato. Restano gli appuntamenti per i bambini, questa festa è soprattutto per loro. I sacrifici che hanno dovuto affrontare gli hanno strappato l’allegria. L’emergenza resta, continueremo a tenere alta la guardia, ma cercheremo anche di restituirgli un po’ di magia”.

“Niente feste di piazza a Capodanno? Rispetto le indicazioni del governatore Vincenzo De Luca, che sono sicuramente dettate da motivi di ordine sanitario per contenere i contagi, ma credo che chi voglia festeggiare la notte di Capodanno lo possa fare ugualmente, affollando i veglioni organizzati nei locali al chiuso. Personalmente preferirei avere la gente all’aperto e non al chiuso”. Non ha dubbi Antonio Palmieri, amministratore della Promomusic Italia, società leader del mondo degli spettacoli in Campania, che per Natale 2021 organizza i concerti di Gigi D’Alessio a Pompei, il 28 dicembre, con 1.700 spettatori