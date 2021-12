Giacomo Sarnataro dal Grand Hotel NH Convento di Amalfi al settimo posto dei General manager d’hotel ai Barawards 2021.

Lunedì 13 dicembre, durante il gala dinner organizzato al Superstudio Più di via Tortona a Milano, sono stati annunciati i vincitori di Barawards 2021. L’evento – promosso da Bargiornale, Ristoranti, Dolcegiornale e Hotel Domani, edite dal Gruppo Tecniche Nuove – è nato per valorizzare l’eccellenza dell’ospitalità made in Italy.

Anche questa edizione è stata caratterizzata da un alto numero di candidature: più di 700 tra professionisti e locali a riprova della grande vitalità del settore Horeca che nonostante le difficoltà del momento non ha smesso di investire in qualità e innovazione. Undici i professionisti, otto i locali tra bar, ristoranti e hotel, e dieci i prodotti premiati in questa settima edizione di Barawards. Le candidature sono state passate al vaglio di una supergiuria di esperti, ai cui voti sono stati sommati quelli di tutti coloro che hanno espresso le proprie preferenze online.

Al settimo posto della top 10 dei General manager d’hotel dell’anno troviamo Giacomo Sarnataro, direttamente dal Grand Hotel NH Convento di Amalfi.

I locali premiati

Premio Cameo Professional Bar caffetteria dell’anno : Orsonero Coffee , Milano

: , Milano Premio SanPellegrino Cocktail bar dell’anno : Freni e Frizioni , Roma

: , Roma Premio Isa Bar pasticceria/gelateria dell’anno : Galleria Iginio Massari , Verona

: , Verona Premio Barceló Bar rivelazione dell’anno : MaG la Pusterla , Milano

: , Milano Premio Ristorante rivelazione dell’anno : 28 Posti, Milano

: 28 Posti, Milano Premio Amaro Tosolini Bar d’albergo dell’anno : The Court Bar – Palazzo Manfredi , Roma

: , Roma Premio Comte de Montaigne Ristorante d’albergo dell’anno : Zelo – Four Seasons Hotel Milano , Milano

: , Milano Premio hotel dell’anno: Villa Igiea, Palermo

I professionisti premiati