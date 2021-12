Genova vince la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare: beffate Amalfi e Venezia al fotofinish

E’ stata una Regata delle Antiche Repubbliche Marinare 2021 estremamente emozionante e avvincente. Lo spettacolo regalato dai quattro equipaggi impegnati nelle acque liguri hanno appassionato i tantissimi spettatori presenti a Genova e i migliaia di telespettatori che hanno seguito da casa. La cronaca della regata Venezia parte fortissimo. Seguita da vicino da Genova con dietro Amalfi e Pisa. Nella fase centrale sono stati i padroni di casa a prendere in mano le operazioni. Dopo i 1.000 metri il Galeone Azzurro sferra l’attacco. E’ una regata emozionante punta a punta. Gli amalfitani ci provano riuscendo anche a mettere per qualche istante la punta avanti. Genova non molla e a differenza di quanto accaduto nel 2018 questa volta è l’imbarcazione ligure a vincere al fotofinish. E’ scoppiata poi la festa dei padroni di casa. Resta comunque la prestazione fantastica dei ragazzi allenati da Antonio Lapadula. In questa circostanza l’urlo è rimasto strozzato in gola agli abitanti e tifosi della Costiera. L’appuntamento col successo è rimandato alla prossima regata in programma proprio nel paese capofila della Divina. Un ringraziamento per quanto fatto all’intero equipaggio di Amalfi è composto da: Luigi Lucibello (capovoga), Luca Parlato, Vincenzo Abbagnale, Emanuele Liuzzi, Mario Paonessa, Giovanni Abagnale, Alberto Bellogrado e Luigi Proto, oltre al timoniere Vincenzo di Palma. Le riserve sono Riccardo De Riso e Salvatore Monfrecola, l’Allenatore è Antonio La Padula.