Gemellaggio Sorrento-Kumano: la cultura italiana in Giappone con il video concerto

In occasione del ventennale del gemellaggio tra Sorrento e Kumano, l’Istituto Italiano di Cultura di Osaka ha prodotto un video concerto che vede protagonisti il pianista Danilo Rea ed il fisarmonicista Luciano Biondini. I due artisti offrono una sapiente rilettura di indimenticabili brani tratti dal repertorio della canzone napoletana e della musica da film.

L’iniziativa, che di avvale del sostegno dei dei Comuni di Sorrento e Kumano e della collaborazione della New Age Productions, nasce dal desiderio di consolidare il patto di amicizia e di collaborazione tra le due città turistiche, che hanno subito colpi durissimi a causa dell’epidemia. Il video comprende anche i saluti del sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, e del sindaco di Kumano, Kanji Kawakami. L’Istituto Italiano di Cultura di Osaka, organo del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sviluppa iniziative per promuovere la cultura italiana in Giappone, favorire gli scambi culturali e consolidare l’amicizia tra l’Italia e il Giappone.