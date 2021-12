Futsal Sorrento e Footgolf uniti dalla passione per lo sport. Il Footgolf è uno sport relativamente giovane, ma che sta prendendo piede con estrema rapidità e consiste nell’unione di due sport: il calcio e il golf. La maggiore difficoltà riguarda il calciare un pallone da calcio regolamentare da un’area di partenza, fino a farla arrivare dentro una buca scavata nel terreno. Ebbene, nella serata di ieri, il Futsal Sorrento ha ospitato e sfidato i ragazzi del Footgolf nella propria disciplina, provocando gioia e divertimento. “Mettersi in gioco, in campo come nella vita.È questo il bello dello sport, – si legge in una nota -. Stasera, gli amici del Sorrento Footgolf lo hanno fatto nel migliore dei modi. Hanno lasciato nel borsone il loro consueto abbigliamento, messo da parte le regole dello sport per cui sacrificano tempo e denaro, per cimentarsi in una disciplina ben diversa ma altrettanto affascinante come quella del Futsal. È stato, per noi, un immenso piacere ospitarli e condividere insieme un momento dì spensieratezza e divertimento. Loro se la sono cavati alla grande, chissà se sapremo fare altrettanto quando toccherà a noi affrontarli su un campo da Footgolf!.